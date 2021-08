Italiano: “Gli applausi dei nostri tifosi a Roma mi hanno fatto molto piacere. Nastasic ancora non è in condizione. Quarta…”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così nella conferenza stampa in vista della partita contro il Torino: “Quest’anno il mio obiettivo non è quello di ruotare i giocatori così tanto come ho fatto a La Spezia lo scorso anno. Sono situazioni diverse. Ripeto, c’è da guadagnarsi la maglia ogni settimana. Devo dire che mi ha fatto un immenso piacere vedere la squadra andare sotto la curva a Roma e rientrare negli spogliatoi applauditi. La gente è dalla nostra parte e ha capito che si vuole fare tanto e con impegno. Lo abbiamo visto e lo avete visto a Roma. Quegli applausi mi hanno fatto un immenso piacere. Questa squadra ha grandi valori tecnici e umani per me. Ci sono ragazzi che vogliono fare bene e meglio dello scorso anno. Serve fiducia perché daremo l’anima in campo per rendere orgogliosi i tifosi”

E sulla difesa: “Nastasic è un ragazzo che torna in una piazza dove è stato bene ed è felice di essere tornato. Forse non è ancora in condizione ma sarà un giocatore importante e farà vedere le doti che ha. Quarta? In ogni ruolo ci sono coppie di giocatori. Le partite sono tante e voglio tutti pronti. Se un ragazzo perde la voglia si tira la zappa sui piedi da solo. Un campione come Lucas non lo farà mai e sono sicuro che quando sarà chiamato in causa darà il massimo. La scelta di mettere Igor in difesa non dipende dal piede mancino. Questo è un vantaggio ma non dipende da quello. Chi merita va dentro”

E su due suoi ex giocatori: “Per Ricci non è una situazione facile e sono sicuro che presto troverà una sistemazione e una squadra che gli permetta di mostrare il suo valore. Non merita di stare ai box. Pobega è un ragazzo di grande qualità che domani giocherà contro di noi. Gli faccio un grande in bocca al lupo”.