Italiano: “Gonzalez come ala destra può diventare un calciatore determinante. Firenze è spettacolare, la Curva Fiesole si sente eccome”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha le idee chiare su Gonzalez: “Nico a destra può essere molto molto determinante perché venendo dentro al campo in conduzione può andare al tiro, fare assist, permetterci di guadagnare punizioni importanti. Tante situazioni in cui Nico può incidere; a sinistra rende, in modo diverso, ma lui deve convincersi che a destra può essere determinante sotto ogni aspetto”.

Poi aggiunge: “Firenze è una città spettacolare, che permette di ammirare bellezze in ogni angolo in cui ci si gira. La Curva Fiesole si sente e conta tantissimo sia in casa che fuori. L’apporto dei tifosi è essenziale, penso a serate come quella col Milan, vedere esultare uno stadio stracolmo è una gioia immensa”.