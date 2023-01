Italiano: “Gonzalez presto rientrerà in gruppo, lo vedo carico. Con Castrovilli servono calma e attenzione, il suo ruolo…”

Tanti i temi toccati dal tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia della gara contro il Monza: “Ripartiamo dopo una lunga sosta, dobbiamo cercare di continuare come avevamo concluso per quanto riguarda la qualità della prestazioni. Vogliamo risalire la classifica. Mi aspetto un salto di qualità da Jovic e da Cabral. Sono due calciatore che mi auguro, tornino decisivi. Abbiamo modificato qualcosa, cercando di mandarli con più regolarità in zona gol. Li ho visti molto bene in questo periodo”.

Poi ha proseguito: “Gonzalez tra pochissimo rientrerà in gruppo. Presto sarà con noi, lo vedo carico, si sta allenando molto bene”.