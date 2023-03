Italiano ha deciso: al posto di Biraghi ci pensa Ranieri. Con la speranza di dare continuità alle ultime prestazioni anche in Europa. Da terzino sinistro…

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sivasspor, è stato chiaro sulla soluzione da adottare sulla fascia sinistra senza Biraghi e Terzic: “Ci penserà Ranieri. Ho tanta fiducia in lui, ha sempre lavorato molto bene. Inoltre si trova a suo agio in quella zona, sono certo che farà una buona gara”.

Ranieri, dunque, tornerà in campo a oltre un mese di distanza dall’ultima volta, quando la Fiorentina uscì sconfitta dallo Stadium contro i bianconeri. Le due ultime uscite del numero 16 viola, contro Lazio e Juventus, sono state complessivamente positive; adesso la speranza è continuare su questa strada. Nonostante cambi il ruolo, da difensore centrale di sinistra a terzino sinistro.

L’ultima volta di Ranieri da terzino? Contro il Milan, ma soltanto per una manciata di minuti per sostituire Biraghi. Per il resto, in questa stagione, le ha giocate tutte da centrale di difesa. Per vedere il classe ‘99 sulla fascia serve ripercorrere il nastro fino all’esperienza con la Salernitana, dove spesso ha giocato da quinto di sinistra all’altezza del centrocampo. Tra l’altro, la sua ultima partita in granata fu proprio contro la Fiorentina (2-1 per i campani), ma giocò da braccetto di sinistra.