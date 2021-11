Italiano ha deciso: Piedi di piombo con la gestione di Nico Gonzalez. Le prospettive

Nico Gonzalez è pronto per tornare dal 1’. L’esterno della Fiorentina, rivisto finalmente in campo contro il Milan dopo la lunga positività al Covid-19, scalpita per ottenere una maglia da titolare. Lo scampolo di partita con i rossoneri ha ricordato dell’importanza dell’argentino nello scacchiere di mister Italiano, che però continuerà ad usarlo con un minutaggio ridotto. Come si legge sul Corriere dello Sport, il tecnico viola non vuole rischiare problemi muscolari: per questo, il rientro continuerà ad essere graduale e se partirà dal 1′ non rimarrà in campo per tutta la partita.

Al Castellani potrebbe essere la volta buona per il primo gol in trasferta: con la Fiorentina, infatti, fino ad ora ha segnato due gol entrambi al Franchi (contro Torino e Cagliari). Contro l’Empoli potrebbe partire sulla destra, per rientrare verso il centro del campo sul piede forte: era già successo contro il Cagliari, con Saponara a sinistra e Vlahovic al centro.