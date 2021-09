“Italiano ha le capacità per far bene ovunque. Montiel ha umiltà e voglia di migliorare”

Questo pomeriggio Giorgio Perinetti, attuale direttore sportivo del Siena, è intervenuto oggi a Stadio Aperto trasmissione pomeridiana di TMW Radio, condividendo il suo pensiero su diversi temi. Durante il lungo collegamento ha avuto modo anche di commentare affari della Fiorentina. Queste le sue parole:

Come è iniziata la mia nuova avventura al Siena? I risultati di inizio campionato sono incoraggianti, la coppa Italia è diventato un banco di prova interessante per otto millennials, per preservare i titolari e dare minutaggio ai ragazzi che hanno giocato poco e che meritano visibilità. Gilardino l’anno scorso ha avuto un anno un po’ traumatico. Quest’anno ha una rosa definita e funzionale al suo modo di intendere il calcio. Ha umiltà e voglia di crescere, basi importanti per un buon allenatore. Se mi ha impressionato La Fiorentina di Italiano? Sono convinto che Italiano in qualsiasi squadra possa determinare il suo carattere, la chiarezza delle sue idee e la capacità di trasmetterle in tempi brevi. Cosa mi aspetto da Montiel? L’esperienza in Serie C sarà importante per la sua crescita? Ha avuto l’umiltà di scendere in terza serie, significa che ha la voglia di migliorare. Il ruolo migliore che può avere è quello di stare in campo. È uno dei pochi giocatori che sa trovare da solo la posizione. Speriamo abbia continuità”.