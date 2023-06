Italiano ha le sue colpe, ma siamo sicuri che siano più dei meriti? Un bel po’ di polvere nascosta sotto al tappeto e delle ambizioni che non dipendono solo dall’allenatore

Nel calcio, quando si perde, la prima cosa che si fa è cercare un capro espiatorio. Sarà perché scaricare le responsabilità aiuta ad affievolire la delusione, sarà perché in effetti se le cose sono andate male significa che qualcuno un po’ di colpe le ha. E dalle 22.50 circa di ieri, orario in cui Bowen ha battuto Terracciano infrangendo i sogni della Fiorentina, il nome più presente sulla bocca dei tifosi è quello di Vincenzo Italiano.

“Non si può tenere la difesa a centrocampo al novantesimo”, “Prendiamo sempre gli stessi gol”, “Non sa cambiare modo di giocare a partita in corso”. Sono alcune delle frasi che si leggono un po’ ovunque in queste ore, anche veritiere se vogliamo. Poi però, a mente fredda e smaltita la rabbia, si potrebbe provare a cambiare prospettiva e chiedersi se davvero i demeriti di Italiano siano più dei meriti.

Si potrebbe capire, guardando la rosa e accorgendosi che molti degli attuali titolari sono gli stessi che stavano per retrocedere ai tempi di Iachini, che essere tornati in Europa e aver raggiunto due finali sono traguardi tutt’altro che scontati. E che forse, pur con tutti i suoi limiti, Italiano ha nascosto sotto al tappeto un bel po’ di polvere. Quella lasciata da giocatori importanti ceduti e mal sostituiti, da occasioni di mercato mancate, da ruoli chiave affidati a scommesse o a semplici gregari che al massimo sarebbero dovuti essere delle buone riserve.

Due coppe sfumate in maniera così beffarda non ce le restituirà nessuno, e forse adesso conta solo questo. Occorre però sforzarci di fare un ragionamento più ampio, di valutare le responsabilità di tutti, di capire che “chissà quando ci ricapiterà un’occasione del genere” non può essere il nostro slogan. La Fiorentina a certi livelli deve tornare a starci con continuità, ogni anno, come ha già fatto nella sua storia e anche in un passato non così remoto. E il fatto che ci riesca o meno non dipenderà mai soltanto dall’allenatore.