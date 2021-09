Italiano ha l’interrogativo sudamericani, Gasperini invece se li è tenuti a casa, anche se acciaccati: il gap tra Fiorentina e Atalanta

La strana pausa per le Nazionali che dura fino al campionato, quasi oltre l’inizio del prossimo turno, dato che l’ultimo impegno dell’Argentina, ad esempio, sarà tra la notte di giovedì e quella di venerdì, con Atalanta-Fiorentina in programma di sabato sera. Mettiamoci il fuso orario, gli zero allenamenti col gruppo e il disastro è fatto, soprattutto per chi ha la fortuna/sfortuna di avere calciatori di livello internazionale come è per la società viola in questo caso: Quarta e Gonzalez, ma anche Pulgar, i motivi di preoccupazione di Italiano.

Il problema in teoria riguarda anche l’Atalanta però, se non fosse che le condizioni fisiche non perfette di Muriel e Zapata fanno sì che i due abbiano intanto potuto saltare l’impegno con la Colombia ma al tempo stesso potrebbero recuperare, almeno per la panchina per sabato, senza però il fastidio di viaggio e fuso. Una piccola fortuna nella sfortuna, in una condizione sulla carta analoga ma che in realtà differenzia non poco le due squadre.