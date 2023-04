Italiano ha trovato il suo regista: Martinez Quarta sale in cattedra e la Fiorentina ha in mano il suo futuro

Lo scorso anno Lucas Martinez Quarta ha chiuso totalizzando in viola con 22 presenze all’attivo. Nell’attuale stagione l’argentino ha già raggiunto quota 30 gettoni, e sta ricoprendo un ruolo di rilievo nella rosa della Fiorentina. Un calciatore per cui la dirigenza viola ha scelto di fare un investimento notevole ormai 3 anni fa, e che finalmente sta dando delle risposte sensibili sul campo. Il Martinez Quarta incostante e troppo disattento in campo pare un lontano ricordo, sul piano tecnico tattico il classe ’96 ex River Plate è diventato un vero fattore.

Sempre più spesso Italiano ha scelto di impostarlo come primo regista della Fiorentina, con consegne primarie in fase di costruzione. Martinez Quarta ha capacità di lancio ma anche doti significative nell’uscita palla al piede. Talvolta lo si è visto anche cercare la conclusione da fuori con buona precisione. La natura del sudamericano fa sì che il giocatore si senta perfettamente a proprio agio in questa veste. Mandragora ed Amrabat sono così alleggeriti di tante responsabilità, che è invece Martinez Quarta a prendersi.

La scelta della Fiorentina sta finalmente pagando, dopo un adattamento più lungo del previsto ed un certo saliscendi di rendimento da parte del difensore. Martinez Quarta si trova in una posizione solida in viola, la dirigenza gigliata è forte di un contratto valido fino all’estate del 2025. Il passaporto comunitario del calciatore e l’impennata del rendimento tuttavia rendono necessaria la doverosa attenzione riguardo alla situazione del calciatore. Il ‘Chino’ nel frattempo lavora per proseguire ad alti standard sperando in una nuova chiamata dell’Argentina.