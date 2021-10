Italiano: “Ho parlato coi giocatori nello spogliatoio, abbiamo bisogno di fare un salto di qualità mentale. Incredibile fare queste prestazioni e non fare punti”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta contro il Napoli, spiega: “Potevamo fare ancora più male agli avversari, ci sono certi momenti della gara in cui abbassiamo fiducia in noi e intensità e gli avversari puntualmente ti castigano. Dobbiamo andare a trovare quel qualcosa che non ci permette di portare a casa punti contro queste squadre qua. Sinceramente non meritavamo di uscire dal campo senza punti.

Poi aggiunge: “Ho parlato con i giocatori, mi sono permesso di parlare negli spogliatoi. Abbiamo bisogno di uno fare un salto dal punto di vista mentale. Abbiamo qualità e per lunghi tratti facciamo vedere di essere una squadra vera ed è un peccato non fare punti con queste prestazioni qua. Abbiamo avuto un calendario complicato eppure abbiamo 12 punti e una classifica che ci soddisfa. Siamo molto più avanti rispetto quello che volevamo proporre. Stiamo facendo vedere delle belle cose”.