Italiano: “Ho sentito Commisso, è carico e tornerà presto con noi. Spero che la prima vittoria in rimonta ci faccia giocare liberi a Bologna”

In chiusura una battuta sul ritorno del presidente Commisso in America e sul Bologna: “Ci siamo sentiti in giornata, sta bene, è tornato a casa per curarsi nel migliore dei modi però niente di preoccupante e tornerà presto con noi. L’ho sentito carico, pimpante, tornerà presto col gruppo.

Del Bologna temo il fatto che è una squadra che gioca libera di testa, viene da risultati consecutivi con squadre forti, dobbiamo stare attenti, non farli arrivare spesso in zona area di rigore.

Mi auguro che la vittoria per la prima volta in rimonta, dopo un gol a freddo, ci faccia andare in campo liberi di testa e giocare con quella qualità che ci serve a portare a casa il risultato. Ho visto i ragazzi continuare a giocare, a cercare i nostri principi, vuol dire che stiamo maturando. Dobbiamo cercare di migliorare di partita in partita, di mantenere lo stesso spirito e cercare di vincere. Se Sottil, Callejon, Duncan, Bonaventura crescono, la linea difensiva riesce a rimanere solida con ogni interprete, possiamo sognare un campionato di livello. Se non succede questo vuol dire che siamo dei folli… ma folli non siamo.

E’ stato dimostrato che quando la squadra sta soffrendo e non riesce ad essere più quella di inizio partita, si corre ai ripari e si cerca di portare a casa il risultato. A Udine non riuscivamo più ad arrivare su Deuolfeu perché Odriozola era in difficoltà e allora si sono allargati gli esterni e inserito un altro difensore. A Empoli tutto si poteva pensare tranne che perdere la partita. Poi l’allenatore deve essere bravo a capirlo o prevederlo ma lì si parla di qualcosa di più di un allenatore. In mezzo al campo qualsiasi dei miei ragazzi deve capire se si sta correndo il rischio, giocare col cronometro, fare qualche fallo. Le responsabilità vanno divise, però è stato dimostrato anche che la Fiorentina è brava a valutare le situazioni. Abbiamo dimostrato che qui si tiene al bene della Fiorentina e a portare a casa punti, però le situazioni sono sempre diverse. Dobbiamo essere lucidi dalla panchina a valutarle perbene”.