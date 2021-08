Italiano: “Ho visto una Fiorentina che ha lavorato per mettere in pratica le mie idee, tutti stanno dando il massimo”

In sala stampa ha parlato l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Non si può avere un’identità precisa dopo un mese. Sono cambiate tante cose qui. Sono contento delle cose che ho visto e della gestione che abbiamo avuto della partita. Abbiamo concesso pochissimo e quando lo abbiamo fatto abbiamo preso gol. Ho fiducia. C’è tempo per mettere a posto i difetti che abbiamo. Gonzalez ha fatto una buonissima partita, si è dovuto sacrificare dopo l’espulsione di Dragowski”

E ancora: “Ho visto una squadra che ha lavorato per mettere in pratica le mie idee e tutti stanno dando il massimo. I ragazzi sanno che ancora non possiamo essere perfetti, ma mettere in difficoltà la Roma è un punto di partenza. Dobbiamo continuare e non perdere la fiducia. I complimenti di Mourinho sono sicuro che siano sinceri. Bello ritrovare un allenatore così in Serie A”.