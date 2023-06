Italiano: “I due passi falsi iniziali in Conference ci hanno reso diversi, abbiamo affrontato ogni gara come una finale. Cabral sta meglio, Cerofolini mi ha sorpreso per la personalità”

Ancora mister Vincenzo Italiano a tutto tondo sulla Fiorentina dalla sala stampa del Franchi: ”

Per domani ho chiesto alla squadra di arrivare con entusiasmo e fiducia alla sfida col Sassuolo, pensando che sarà una sfida che precederà una finale importante. Dobbiamo cercare di onorare al massimo la gara con i neroverdi”.

“Io e la Fiorentina nel 2021 arrivavamo da un campionato di sofferenza e da quando ho messo piede a Firenze ho detto che l’obiettivo era non soffrire, facendosi rispettare da tutti: lo abbiamo fatto, creandoci anche una identità. Due finali in un solo anno non è da tutti. Il percorso è stato più che positivo, siamo andati ben oltre le aspettative. Non ci dobbiamo mai porre limiti, qualche orizzonte lo stiamo ancora vedendo”.

“Nelle prime due gare non avevamo messo l’attenzione che richiede una competizione come la Conference. Abbiamo preparato tutte le partite come fossero delle finali, in Europa non si può sottovalutare nessuno. Siamo stati l’attacco più prolifico e abbiamo conquistato con merito la finale. La nostra filosofia ci ha portato fino in fondo, dopo le prime due batoste siamo stati diversi. Penso a come abbiamo affrontato avversari come Braga, Poznan e Basilea. Abbiamo tirato fuori il carattere in stadi caldi, penso appunto alla gara in Polonia”.

“Cabral? Manca ancora qualche giorno a Praga, bisogna valutare tutto e c’è il Sassuolo. Sono contento che Cabral stia meglio dopo il problemino al piede che gli ha dato fastidio. Era a disposizione, ha dato il suo apporto in campo ma averlo alla massima condizione per noi è importante. Il problema sarà mio, l’importante è che Cabral, Jovic o chi per loro stia bene”.

“Cerofolini? Non do vantaggi su chi gioca e non gioca ai nostri avversari. Cerofolini ogni volta che è stato chiamato in causa si è fatto trovare pronto ed è stato molto bravo. Mi ha impressionato il suo non subire la categoria ed è stato protagonista di ogni gara giocata, ha dimostrato personalità. Abbiamo scoperto un ragazzo con delle qualità. L’obiettivo è avere tutti coinvolti per le ultime due partite e per me è un traguardo raggiunto in pieno. Non abbiamo nessuno fuori ed anche il secondo portiere è pronto: per me una vittoria grandiosa”.