Italiano: “I gol di Cabral e Jovic possono trascinarci, ma lavoriamo sempre in modo collettivo. Mandragora out per domani”

Ha parlato anche di Arthur Cabral in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Si ragiona sempre di squadra. I compagni sono andati ad abbracciarlo dopo l’ultima rete con la Primavera. Anche se non era stato perfetto sotto porta in precedenza, sta dando una grande mano alla squadra. Tutti abbiamo fiducia nei nostri attaccanti. Sappiamo che i loro gol possono trascinarci ed indirizzare le gare. Siamo un gruppo che ha voglia di remare dalla stessa parte. Mi auguro che sia Cabral che Jovic segnino maggiormente”.

Poi ha proseguito: “Mandragora purtroppo non sarà a disposizione per domani. Ha avuto un acciacco nell’ultima amichevole. Un problema al retto femorale non grave, ma che per il momento lo tiene fuori”.