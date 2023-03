Italiano: “I nazionali stanno tutti bene, il gruppo squadra è al completo. Aprile mette in palio traguardi importantissimi. Dispiace molto per Sirigu”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro l’Inter. Ecco le sue parole: “Il periodo di sosta ci ha permesso di ricaricare le pile e avere un momento che, dopo un bel tour de force, era necessario. Adesso un mese di fuoco: con nove impegni in trenta giorni, ci dobbiamo preparare fisicamente ma soprattutto mentalmente“.

Su Sirigu: “Mi dispiace tantissimo per lui. Era arrivato con grande entusiasmo, felice di far parte della squadra. La condizione psicofisica era anche invidiabile, quindi dispiace davvero per il brutto infortunio. Sarà sottoposto all’intervento, ma sarà sempre vicino a noi e lo sappiamo”.

Sulla gara contro l’Inter: “Sappiamo quello che sono i nerazzurri, specialmente con il loro pubblico. Ci aspetta una partita dal coefficiente di difficoltà enorme; i ragazzi di Inzaghi hanno tanti punti di forza. Quel che dobbiamo fare noi è riproporre quanto fatto vedere nelle ultime uscite, sarebbero punti importanti. Giocatori rientrati dalle Nazionali? Sono arrivati tutti bene, anche se qualcuno ha svolto un solo allenamento. Da oggi siamo tutto il gruppo squadra“.

E aggiunge: “Serve l’atteggiamento di una squadra consapevole, per quello che è il nostro positivo periodo che ci siamo portati dietro. Cercheremo di mostrare le nostre qualità e di fare il possibile. Andiamo incontro a un mese importante: oltre ai punti in campionato, ci sono in palio una finale di Coppa Italia e una semifinale di Conference. Come è stato affrontato il mese scorso, sappiamo che c’è bisogno di tutti e del loro massimo impegno”.