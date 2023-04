Italiano: “I nostri due gol li ha spinti in porta il pubblico del Franchi. Mi sono chiarito con un signore che sta sempre dietro di me, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la partita contro il Lech Poznan ha detto: “Sia col Braga che stasera qualsiasi squadra sarebbe uscita dalla gara, noi no. ci siamo complicati la vita da soli, ma siamo stati bravi a reagire. complessivamente la partita non mi è dispiaciuta, la stavamo mettendo su certi binari, potevamo rimanere in superiorità numerica e avere un calcio di rigore a favore, mentre gli altri hanno fatto gol ad ogni tiro.

E poi: “Il Franchi è stato straordinario stasera, perché quei due gol che abbiamo fatto, li abbiamo fatti con la spinta della gente. I tifosi sono meno lucidi e razionali degli allenatori, ma mi sono chiarito con un signore che vedo da due anni. Dovevamo remare tutti dalla stessa parte e dovremmo farlo ancora di più adesso. Vorrei sempre un ambiente come questo. Non esistono partite facili, con giocatori che si trasformano da una partita ad un’altra. Sapevo che ci sarebbero state delle insidie e non possiamo mai uscire dalla gara. Menomale che abbiamo questa forza”.

Infine: “I gol di Sottil e Castrovilli sono le note positive. Sono felice che chi è entrato lo ha fatto al meglio. Spero che il problema che ha riportato Bonaventura non sia grave ed è figlio delle tante partite che facciamo. E’ lo scotto che dobbiamo pagare per giocare ogni tre giorni”.