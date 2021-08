Italiano: “I ragazzi sono stati strepitosi, giocando così vinceremo tante partite e arriveremo lontano”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport dopo la partita contro il Torino: “Già a Roma per lunghi tratti la squadra ha fatto ciò per cui abbiamo lavorato nell’ultimo mese e mezzo. Oggi era una partita a cui tenevamo molto, la prima davanti al nostro pubblico, e i ragazzi sono stati strepitosi. Hanno messo furore, qualità, si meritavano la vittoria. Gol di Vlahovic? A volte ci dimentichiamo che è del 2000, mi ha colpito per come si allena, va sempre a mille all’ora e poi i risultati si vedono in campo. E’ un trascinatore, uno che vuole sempre la palla e che vuole determinare. Davanti a lui ha un futuro strepitoso”.

E poi ha aggiunto: “Un difetto alla partita di oggi? Non si può mettere in pericolo il risultato dopo aver dominato. Abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla, se non le sfrutti poi rischi di rovinare tutto. Per fortuna è andata bene e abbiamo ottenuto il risultato che meritavamo. Tutti i giocatori hanno voglia di incidere e questo è bello, ogni volta arriviamo in area con tanti giocatori”.

E infine: “Obiettivi? La società mi ha ribadito che vuole vedere sempre una Fiorentina come quella di stasera per atteggiamento. Vogliamo portare dalla nostra parte il pubblico, che anche oggi ci ha trascinato straordinariamente. Se giochiamo così possiamo vincere tante partite e arrivare lontano, ci sono margini di miglioramento mostruosi. Callejon? E’ un grande professionista, in ritiro per poco non si spezza la tibia per segnare un gol contro una squadra dilettantistica. Quello deve essere lo spirito di tutta la squadra”.