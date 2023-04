Italiano: “I ragazzi verranno premiati per questa soddisfazione che mi hanno dato. Bravi a non abbatterci e inanellare tutte queste vittorie”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, si gode questa sua prima vittoria ottenuta a San Siro: “Sono cresciuti tantissimo di forma fisica alcuni giocatori. Siamo stati bravi a non abbatterci e ad inanellare tutte queste vittorie. Abbiamo vinto oggi contro una squadra forte ed è stata tanta roba per noi”.

Poi ha detto: “I margini di crescita ci sono sempre, è chiaro che noi con i tre impegni perdiamo qualcosa nella fase della preparazione, dobbiamo crescere nella nostra mentalità. Abbiamo cercato di preparla andandoli ad attaccare alle loro spalle. Stiamo lavorando molto senza palla e questo lavoro sta dando dei frutti enormi”.

E ancora: “C’è sempre una prima volta, anche se questo primo successo a San Siro per me è arrivato un po’ in ritardo. E’ una bella soddisfazione e i ragazzi verranno premiati. Siamo contenti e quando avremo una serata libera li porterò fuori a cena. Le rotazioni servono, portano vantaggio e coinvolgiamo tutti. Cerchiamo di costruire questo tipo di filosofia”.