Italiano: “Il Dodô di prima non era normale, ora gioca un calcio di altissimo livello. Gonzalez è un campione, sta acquisendo la mentalità per trascinarci, per Brekalo niente di grave”

Il commento di un felice Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, in sala stampa:

“Brekalo ha avuto questa brutta botta alla testa e non è più riuscito a rimanere in campo ma credo che non sia nulla di grave, è qualcosa di recuperabile a breve. Amrabat ha questa lombalgia, speriamo di recuperarlo giovedì. Queste sono conseguenze delle partite ravvicinate però come avete visto anche oggi, abbiamo risposto con tanti ragazzi che hanno fatto la prestazione.

La crescita? In altri momenti riuscivamo a perdere malamente queste partite, con grande maturità ora sappiamo cosa rischiare e se non si può vincere, l’importante è non perdere. Abbiamo preparato la partita con un allenamento e continuiamo a giocare secondi tempi a grande intensità. Proseguiamo su questa striscia che è importante, non perdere dà fiducia.

Rammarico sul gol subito? Il gol mi fa arrabbiare, l’abbiamo analizzato a fine primo tempo. Abbiamo avuto in 4 di noi la palla tra i piedi per liberare, non siamo andati con forza a contrasto su Maehle. E’ stato un primo tempo in cui non avevamo concesso nulla all’Atalanta, potevamo essere più lucidi e concreti sotto porta però mi piace rimarcare quello che stiamo facendo. Il nostro avversario ha giocato 14 partite in meno in stagione, prepara le partite in una settimana intera.

Ho visto uno stadio contento, che in questo momento è dalla nostra parte. Avremo partite importante e mi auguro di poter gioire a fine stagione. Non è semplice incrociare l’Atalanta, conosciamo tutti come gioca e come affronta le partite per cui averla condotta così mi lascia felice. Con un po’ di concretezza in più potevamo vincerla, abbiamo concesso pochissimo.

Dobbiamo rincorrere tutto quello che abbiamo davanti, ci siamo dentro in pieno. In campionato mancano ancora 24 punti, si può arrivare di rincorsa. Non abbiamo preferenze sulle competizioni, ci vogliamo rimanere dentro e da giovedì dobbiamo dimostrare questo.

Dodo? In questo momento è alla Fiorentina perché aveva fatto vedere queste doti e qualità, quello che vedevamo in precedenza non poteva essere normale. In questo momento è al top fisicamente e sta facendo bene, difende benissimo, ripiega e attacca. Sta giocando un calcio di altissimo livello e ne siamo contenti.

Il rigore? Non l’ho rivisto perché sono diffidato e non mi avvicino al monitor. Da quello che mi dicono era un episodio che poteva starci come no. L’Atalanta? E’ un esempio per tutti, per quello che propone, per come gioca, per quello che fa vedere a tutti. Sono 6-7 anni che sono a livello altissimo in Italia, non avendo le coppe sono convinto che se la giocherà per le prime 5-6 posizioni.

Gonzalez? Grande partita di Nico, ogni tanto potrebbe sprecare qualche pallone in meno ma ha fatto un recupero importante al 92’. E’ un campione, sta iniziando ad acquisire quella convinzione e quella forza che un uomo importante deve essere per la Fiorentina. Faccio l’esempio del rigore che ha concesso a Cabral, sa che avere un compagno in fiducia è importante e ha ceduto il pallone anche se è rigorista. Con questi giocatori a disposizione è difficile non fare prestazione”.