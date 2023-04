Italiano: “Il Lech Poznan aspetterà ogni nostro errore, dobbiamo stare attentissimi. La Fiorentina è cresciuta tantissimo rispetto a mesi fa. Sogniamo di andare avanti, teniamo tantissimo alla Conference”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dall’INEA Stadium, alla vigilia della gara di Conference League contro il Lech Poznan: “Arrivati a questo punto, tutte le squadre hanno valore e caratteristiche importanti. Il nostro avversario di domani è molto temibile, soprattutto in casa. Lo trovo simile ad altre rose che abbiamo affrontato in precedenza in Conference: esterni rapidi e veloci, obiettivo comune di oltrepassare la linea difensiva e in ripartenza. Loro non aspettano altro che un nostro errore, per poi farci male, quindi dobbiamo stare molto attenti”.

E aggiunge: “Per noi è un altro esame; quest’anno, ne abbiamo avuti una quantità enorme. La pressione c’è in tutte le partite, domani a maggior ragione perché è un quarto di finale di una competizione importante. Sogniamo di andare avanti, ma dobbiamo creare i presupposti per poi arrivare al ritorno al Franchi in un certo modo. Dobbiamo giocarcela come sappiamo fare, abbiamo dimostrato più volte di tenere tanto alla Conference“.

Sui singoli: “Abbiamo inanellato tanti risultati utili consecutivi, domani andremo in campo anche per proseguire la striscia. Siamo cresciuti tantissimo rispetto a qualche mese fa, soprattutto a livello individuale sotto l’aspetto mentale. Gli attaccanti hanno trovato la via del gol e si sono sbloccati; mi auguro che anche domani Cabral e Jovic possano dare il loro contributo. Noi favoriti? No, non lo pensiamo. Dice bene l’allenatore del Lech, c’è il 50% di possibilità ciascuno”.