Italiano: “Il mercato? Se ci sarà da aggiungere qualità, la società non si tirerà indietro. Nessuno qui stacca la spina, siamo in corsa in tutte le competizioni”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, nel dopogara contro la Roma ha toccato diversi temi: “Quello che dico sempre e prima ai ragazzi è quello di non regalare cartellini e di rimanere in inferiorità numerica, perché è la difficoltà più grande che ci possa essere in questa categoria. Forse l’ho detto solo 300 volte (ride ndr). E’ il secondo anno che sono a Firenze ed è il secondo anno che contro la Roma all’Olimpico rimaniamo in dieci dopo un quarto d’ora. Si archivia, si pensa alla prossima e pazienza”.

Sulla classifica: “La distanza con le prime sette è chiara. Stanno viaggiando forte e sono più brave di quelle che sono sotto. Siamo venuti qua per cercare di accorciare le distanze ma non ce l’abbiamo fatta. Stavamo vivendo un periodo positivo sotto il profilo dei risultati, peccato. Siamo in corsa in tutt’e tre le competizioni, ci sono ancora tante partite da fare, nessuno qui stacca la spina e regalare qualcosa agli avversari”.

Sul mercato: “Vediamo. Col direttore (Barone ndr) stiamo parlando, stiamo valutando che tempi di recupero hanno i giocatori che ci sono fuori. Se ci sarà da aggiungere qualità la società non si tirerà indietro”.