Italiano: “Il Monza ci aveva consegnato la partita, gliel’abbiamo restituita. Qui appena qualcuno stacca la spina perdiamo le partite, la Fiorentina non può permetterselo”

Il punto del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano arriva anche in sala stampa:

“Quello che mi dispiace più di tutto è che non abbiamo approfittato di un Monza che aveva approcciato male, in qualsiasi altro momento la partita l’avremmo portata a casa. Non possiamo abbassare la concentrazione altrimenti diventiamo una squadra vulnerabile e può perdere le partite. Però abbiamo troppi impegni importanti già subito, che possono scrivere la storia nostra e della società. Non abbiamo approfittato di un turno che poteva essere a nostro favore, però dobbiamo subito attaccare la spina per giovedì. Detto ciò, noi volevamo vincere la partita, avete visto come l’abbiamo affrontata, i cali di tensione però ti fanno perdere le partite.

Stiamo subendo questo tipo di gol su cui abbiamo lavorato, sta tornando a galla, l’abbiamo subito nelle ultime partite. Potevamo evitare sia il primo che il secondo, credo siano gol di disattenzione perché siamo in controllo sull’avversario: sono episodi di cattiva comunicazione. Problema mentale o fisico? Non credo possa essere fisico, tutti quelli che hanno giocato oggi avevano pochi minuti nelle gambe. Non possiamo staccare la spinta altrimenti diventiamo una squadra normale, è un periodo dove non possiamo abbandonare la tensione. Oggi mancavano dei giocatori che nell’ultimo periodo hanno fatto la differenza, speriamo di recuperarli per giovedì.

Come sta la squadra? Non temo che la squadra si abbatta, non perdevamo da otto partite. Abbiamo perso con il Monza che ha vinto con Inter e Juve, che ti batte sicuramente se non giochi al top. Gli abbiamo riconsegnato una partita che ci avevano servito su un vassoio. Conosco i ragazzi, sono capaci di alternare momenti dove pensano che andando non fortissimo si possa ottenere il risultato ma questo la Fiorentina non può farlo. Questa squadra non può permettersi questo, non so se sono io o qualche ragazzo in campo, non possiamo permettercelo.

Errori individuali in difesa? Abbiamo trascorso un periodo non bello, ci siamo fatti un esame di coscienza e alzato l’asticella dell’attenzione. Facevamo prestazioni di alto livello, appena abbassi la guardia in situazioni di facile lettura prendiamo gol. Credo che non sia dovuto a nulla in particolare, i ragazzi sono seri, vogliono vincere tutte le partite però il motore va tenuto a mille. Qui non ci sono Messi e Ronaldo, è il collettivo che ha permesso i risultati, appena qualcuno abbandona questa idea perdiamo le partite. Con l’Atalanta siamo usciti tra gli applausi e dobbiamo tornare quelli giovedì.

I recuperi? Non solo Bonaventura, Brekalo e Venuti ma anche Gonzalez e Ikoné. Non siamo riusciti a recuperarli al 100%, ogni settimana ci sono problemi per cui dobbiamo ruotare qualcosa. I punti ridati alla Juve? Non ci interessa nulla, il nostro obiettivo è rimontare in classifica e oggi abbiamo sprecato una grossa occasione”.