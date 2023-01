Italiano: “Il Monza è una squadra che propone calcio, ho chiesto ai ragazzi di approcciare bene la gara. Abbiamo accontentato Maleh”

Ha parlato anche del Monza l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano in conferenza stampa: “Il Monza ha un modo di interpretare calcio molto offensivo, hanno messo in difficoltà molte squadre. Anche in amichevole, hanno battuto una squadra come il Lione. E’ una compagine pericolosa, sono entrati dentro la testa del proprio allenatore. Ho battuto molto sull’aspetto mentale con i ragazzi. Dobbiamo riattaccare l’interruttore subito. Dovremo interpretare la gara nel migliore dei modi. Maleh aveva chiesto di giocare con più continuità, è stato sincero e lo abbiamo accontentato. C’è poi Zurkowski che ha espresso questa necessità, vedremo”.

Poi ha proseguito: “Ci sarà poco tempo per preparare la gara contro il Sassuolo, dato che avremo solamente due giorni. Dovremo coinvolgere il più possibile tutta la rosa”.