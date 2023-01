Italiano: “Il nostro difetto è sempre quello di non chiudere le gare. Ci tenevamo a dare una gioia a Commisso, missione compiuta”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da Italia Uno ha detto dopo la vittoria contro la Sampdoria: “Ci tenevamo a dare questa gioia al presidente Commisso, che è sceso negli spogliatoi e si è complimentato con noi”.

E poi: “La prestazione mi è piaciuta, abbiamo avuto occasioni e concesso poco, l’importante era qualificarci e la missione è stata compiuta. Non abbiamo chiuso la gara? E’ il nostro difetto dall’inizio della stagione, è quello che non ci ha permesso di fare alcuni risultati in campionato. E’ una lacuna che non riusciamo a colmare, ma continuiamo a creare e arrivare negli ultimi metri. La voglia di incidere la devono avere i ragazzi e troveremo il modo di risolvere questo problema”.