Italiano: “Il nostro nuovo capitano sarà Biraghi, è l’uomo giusto per trascinare il gruppo e ha voglia di rivalsa. Preoccupato? Dalla Roma, non dal mercato”

L’allenatore della Fiorentina, Italiano, ha parlato in sala stampa alla vigilia del match con la Roma e in particolare dell’argomento del nuovo capitano:

“German l’ho conosciuto per pochi giorni, ci siamo salutati e penso che sia una grande persona, penso che la Fiorentina lo abbia sostituito con un altro grande uomo che è Nastasic. Un grande in bocca al lupo a German. Il capitano penso che in questo momento, per come ho vissuto questo mese e mezzo, Biraghi possa essere un calciatore che può prendere l’eredità di German e sono convinto che la sua voglia di rivalsa e riscatto, di voler essere punto di riferimento possa rappresentare un elemento importante. Per questo Biraghi può dare una grossa mano, ha qualità e può far gioire questo pubblico, può trascinare i suoi compagni. Non gliel’ho ancora comunicato però quando ascolterà queste parole sono convinto che gli farà piacere. Il vice? Per me tutto il resto della squadra sta dietro al capitano e deve trascinare. Voglio che tutti ragionino così”.

Si torna su Vlahovic e sull’atteggiamento in allenamento dell’attaccante: “Quando dico che è un suo problema, intendo che la trattativa è tra lui e la società. E’ una questione di durata del contratto, di aspetti che a me interessano poco o niente. Il ragazzo vuole rimanere qua, la società lo vuole trattenere, sta trattando cose sue personali con grande serenità. Le trattative un giorno sembrano chiuse, un altro giorno si complicano: con Dusan parlo spesso perché mi piace parlare con ragazzi che chiedono e vogliono crescere, in questo momento è al 100% della Fiorentina e sono convinto che lo sarà anche nei prossimi giorni”.

“Noi cantiere aperto? E’ normale per due aspetti, primo perché lavoriamo da un mese e in primis mi preoccupa il fatto di avere meccanismi, un’identità e nessuno può essere perfetto dopo un mese. Il primo pensiero è quello. Poi il mercato, essendo sempre aperto è sempre qualcosa di imprevedibile ma non di preoccupante, per ciò che discutiamo con la società. Domani abbiamo la Roma, Pellegrini, Mikhitaryan, El Shaarawy sono le cose che mi preoccupano in queste ore”.