Italiano: “Il primo pensiero è stato al nostro incredibile percorso. Dalla finale di Coppa Italia non mi porto via il risultato, ma lo spirito sì. Castrovilli non sarà a disposizione, non ha recuperato”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League contro il West Ham: “Tantissime emozioni, soprattutto quando siamo arrivati qui. Dopo 14 lunghe partite e dopo i playoff in Olanda, siamo qui a giocarci la possibilità di alzare questo trofeo. Il primo pensiero è stato questo, un percorso complicato, ma siamo davvero orgogliosi dell’opportunità che ci siamo guadagnati”.

E aggiunge: “L’aiuto te lo dà la preparazione. Sai già che devi giocare con la mente sgombra e libero sotto il punto di vista mentale. L’esperienza ti porta ad approcciarla in maniera diversa, si è visto a Roma dove ci abbiamo provato in tutti i modi, ma quel black-out dopo mezz’ora non ci ha permesso di insistere. Se c’è qualcosa da portarsi dietro dopo la finale di Coppa Italia non è il risultato né l’andamento della partita, bensì come la prepari e come la vivi”.

Sul West Ham: “Sicuramente è una delle squadre più forti del torneo, ha confermato i valori iniziali con questa finale. Ha valore, ha giocatori di alto livello sotto tutti i punti di vista. Però se siamo arrivati in finale… qualche pregio lo abbiamo anche noi. Sono convinto che arriviamo carichi e in fiducia, soprattutto per il grandissimo girone di ritorno in campionato. Detto ciò, sappiamo di affrontare un avversario di valore”.

Su Castrovilli: “Ha avuto una contusione. Non ha recuperato al massimo, ci dispiace molto ma non sarà a disposizione”.