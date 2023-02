Italiano: “Incredibile il gol annullato a Cabral, nessuno ci ha spiegato nulla. Se non fossimo passati, sarebbe stata una situazione molto curiosa. Il sorteggio…”

Dopo Fiorentina-Braga, è intervenuto l’allenatore viola Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Si stava complicando un poi il tutto. Come al solito due tiri due gol, ma siamo stati bravi a reagire subito e a segnare con Mandragora, abbiamo avuto una grande reazione e abbiamo passato il turno con grande merito. Ho visto anche un ottimo spirito di squadra. Il gol di Cabral è qualcosa di incredibile. C’è anche il fermo immagine con la palla totalmente dentro. Nessuno ha dato una spiegazione. L’arbitro ha sbugiardato le immagini e l’evidenza. Menomale siamo passati, sennò sarebbe stata una situazione davvero curiosa”.

“Abbiamo visto le avversarie che possiamo incontrare. Qualcuna è veramente di alto livello, molto più di quelle già incontrate. Ma aspettiamo domani, chiunque ci capiterà incontrerà una squadra che ha voglia di andare avanti. Il Braga è una squadra forte, ma ha pesato un’espulsione che noi abbiamo sfruttato al massimo. Abbiamo battuto una signora squadra”.

“L’abbraccio a Terzic è quello di un allenatore che vede un giocatore subentrare e dare tutto per raddrizzare una partita che stava andando storta. Complimenti a lui e anche a Cabral, che da subentrato sta facendo bene. Ci aspettano 4 giorni di preparazione a una partita complicata. Dobbiamo cominciare ad essere quelli che siamo in Europa, anche in campionato”.

“Oggi Terzic a destra è entrato perché Dodo era ammonito. Non volevamo dare vantaggi agli avversari. Anche in quella zona riesce a mettere dentro palloni importanti. Dà sempre una grande disponibilità”.