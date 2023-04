Italiano: “Jovic ci ha dato una grande risposta, ha la testa nella Fiorentina. Finale alla pari? L’Inter è incredibile ma con la vogliamo possiamo colmare il gap”

Ovviamente molto contento il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano nel suo commento a Dazn:

“Se vogliamo trovare il pelo nell’uovo, i primi 20 minuti la Sampdoria non ci ha permesso di giocare come volevamo e non riuscivamo a trovare spazio davanti. Poi ci siamo sbloccati e nel secondo tempo abbiamo fatto veramente bene, abbiamo sfruttato questa scia di entusiasmo che ci dà anche lo stadio e si è vista una grande Fiorentina. Rammarico campionato? Continuo a ripetere che non riuscivamo a chiudere le partite con risultati positivi in campionato per mancanze nostre, spesso siamo entrati per vincerle ma mancavamo negli ultimi metri, nella concretezza e questo ci è costato punti e classifica. Ora da due mesi stiamo trovando le giocate e spero che sia questa la loro testa da qui a fine stagione. In questo momento abbiamo la mente libera e mi auguro che ci accompagni fino alla fine.

Il gol a fine primo tempo ha aperto la partita, ha sbloccato la testa dei ragazzi e nel secondo anche con più spazi concessi, abbiamo sfruttato bene. Mi è piaciuto come hanno approcciato il secondo tempo i ragazzi, non volevamo far rientrare in partita la Sampdoria, volevamo segnare altri gol, siamo stati bravi.

Jovic? Ha dato una grande risposta, un attaccante deve vivere per il gol ma se si racchiude solo all’ultimo tocco penso che sia un limite. Oggi ha rincorso, l’ho visto sradicare palloni, ho preferito tenerlo per 90 minuti sperando in un suo gol. Era la risposta che volevamo tutti, uno Jovic che con la testa è dentro la Fiorentina, c’è bisogno anche di lui e delle sue caratteristiche.

Angoli? Ne abbiamo battuti tantissimi giovedì e non siamo mai stati pericolosi, abbiamo al limite dell’area gente che deve stazionare per approfittare di palloni che arrivano. Bravo Biraghi a pescare Castro e bravo lui a coordinarsi. In gare che non si sbloccano servono anche queste giocate.

Finale al 50 e 50 con l’Inter? Penso che l’Inter sia una squadra incredibile per tecnica, fisicità, per come si esprime e un piccolo vantaggio è giusto darlo a loro. Però è una partita secca, dove la grande voglia di far bene e di arrivare al top può farci colmare questo gap”.