Italiano: “Jovic ha avuto molti problemi ultimamente: ci sono momenti in cui alcuni giocatori devono stare a guardare. Diffidati? Nessuna emergenza”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, è intervenuto per parlare nel giorno che anticipa la partita europea di ritorno contro il Lech Poznan:

“Per i diffidati non siamo in emergenza anche se dobbiamo stare attenti, visto che dal prossimo turno si azzereranno. Vedremo un po’ quali scelte fare”.

Su Jovic: “Nell’ultimo periodo ha avuto molti problemi. Anche nell’ultima partita non era al massimo. E’ una freccia che fa parte del nostro arco, sappiamo bene quello che ci può dare. Proprio oggi ho detto alla squadra che ci sono momenti in cui uno gioca e altri in cui devi stare a guardare. Lui è uno che nelle coppe si esalta, vedremo domani”.

Sul rigore ceduto lunedì sera: “E’ il frutto di un gruppo che ha a cuore questa stagione. Il gesto del rigore significa che qui viene prima la squadra e poi il singolo. Se avremo sempre questa mentalità arriveremo in fondo a tutte le competizioni”.