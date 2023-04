Italiano: “La grandissima voglia di andare avanti in Conference ci ha tolto qualcosa in campionato. Possiamo regalare emozioni ai nostri tifosi”

Dopo la vittoria ottenuta dalla Fiorentina a San Siro, l’allenatore Vincenzo Italiano ha detto che offrirà una cena alla squadra. Ma se dovesse vincere la Coppa Italia che cosa sarebbe disposto a fare?

Alla domanda ha risposto lo stesso tecnico, intervenendo a Radio Anch’io Sport: “Intanto abbiamo questa semifinale da affrontare. Non si può gioire tantissimo in un momento pieno zeppo di impegni. Per noi l’obiettivo è quello di superare questo turno e arrivare ad una storica finale. Andremo a Cremona a battagliare”.

Poi ha aggiunto: “La grandissima voglia di andare avanti in Conference ci ha tolto qualcosa in campionato. Stavamo pagando l’impegno europeo. Adesso abbiamo capito che ci possiamo allenare bene anche nei pochi giorni che abbiamo a disposizione per preparare un impegno e stiamo rimontando. Anche questo era un nostro obiettivo e abbiamo la possibilità di regalare qualche emozione ai nostri tifosi”.