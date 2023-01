Italiano, la Lazio e un tabù da sfatare

Negli ultimi dieci confronti con la Lazio la Fiorentina ha vinto una sola volta, il 5 maggio 2021: doppietta di Vlahovic e Iachini in panchina. Prima e dopo sono arrivati appena un pareggio e ben otto sconfitte, l’ultima per 4-0 al Franchi in ottobre.

Come riporta Il Tirreno in edicola stamani, i pronostici sono sfavorevoli anche per quanto riguarda lo stesso Italiano che nelle cinque sfide affrontate con i biancocelesti da allenatore, prima alla guida dello Spezia poi con la Fiorentina, ha incassato altrettanti ko.