Italiano: “La nostra mentalità è sempre la stessa: dobbiamo essere più svegli in alcune situazioni. Milenkovic sta bene”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato anche del diverso rendimento della squadra tra casa e trasferta, oltre che ad affrontare il tema formazione. Queste le sue parole:

“Ancora non so chi manderò in campo. Rispetto a Bergamo abbiamo qualche ora in più per lavorare per cui anche i nazionali lavoreranno bene però chi è stato qui ha lavorato bene, vedremo; sicuramente contro l’Atalanta abbiamo azzeccato tutto, dalle scelte iniziali fino ai cambi. La nostra mentalità è uguale sia quando giochiamo in casa che quando siamo fuori, è tutto casuale il rendimento diverso. Credo che non ci siano ragioni particolari, si va in qualsiasi campo cercando di avere la nostra identità, cosa che dà grandi vantaggi. A Bergamo e Genova siamo stati bravi ad andare sul doppio vantaggio mentre in altre gare abbiamo avuto più difficoltà. Mi piace molto il modo in cui approcciamo le gare. In casa non siamo riusciti a vincere due partite che abbiamo sbloccato, ma questa deve essere la base da migliorare nel tempo. Dobbiamo essere più svegli sulle situazioni come quella contro il Napoli. Gli infortunati? I Serbi sono tornati tutti e tra in ottime condizioni: solo Milenkovic era andato via con un problemino muscolare, ma nulla di grave. E’ stato intelligente lo staff della Nazionale a non rischiarlo nelle ultime partite. Ha lavorato sempre coi compagni e sta bene. Saponara ha fatto ieri il secondo allenamento da quando è rientrato, credo che non sia al 100% ma vediamo come sta oggi. Castrovilli sta ricominciando, è stato un brutto colpo per lui ma sta iniziando a fare qualcosa in più rispetto ai giorni scorsi”.

Il tecnico viola ha esaminato anche alcuni casi particolari: dalle speranze europee di Odriozola, alle chance di Amrabat e Maleh:

“Mi fa piacere che si parli di obiettivi così importanti, se Odriozola dice cosi significa che c’è la voglia di ottenere qualcosa di grande: avere questa mentalità è bello e sentir dire cose del genere da un giocatore che arriva dal Real Madrid mi fa molto piacere. Amrabat e le sue reali possibilità di scendere in campo? Sofyan è stato per noi importante in tutte le gare in cui è stato chiamato in causa: ha la grande capacità di riuscire ad interrompere sul nascere le iniziative avversarie. Se lunedì scenderà in campo vedremo, intanto sono molto contento che sia tornato in anticipo. Maleh? E’ partito bene, cercando di adattarsi alla nuova realtà: non è facile abituarsi ai nuovi ritmi della Serie A e ai compagni forti e di valore con cui adesso si trova. C’è sempre quel periodo di adattamento che serve per prendere il ritmo ma sta lavorando molto bene, adesso è in grande crescita. A Udine in un paio di situazioni poteva fare male agli avversari, per me sono tutti importanti. Ognuno è titolare dei minuti che un allenatore gli dà, lui deve solo crescere di convinzione”.