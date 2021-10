Italiano: “La parte sinistra è un nostro obiettivo, se i tifosi ci trascinano può venir fuori qualcosa di importante. Torreira deve crescere ancora ma sono contento di lui”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, parla dei possibili adattamenti anche tattici:

“Sono sempre stato dell’idea che non è solamente il non cambiare sistema di gioco che rende l’allenatore non integralista. Si può cambiare atteggiamento, modo di recuperare la palla, abbassare il baricentro e penso che la Fiorentina l’abbia fatto vedere anche per meriti e demeriti degli avversari. Noi dobbiamo essere pronti a cambiare in base alla gara, fino ad oggi l’abbiamo dimostrato. Dobbiamo migliorare a partita in corso, nessuno è un folle che va dritto per la propria strada, cerchiamo di aggiustare in base ai momenti, come a Udine dove abbiamo inserito forze nuove in difesa nel finale”.

Si parla delle pressioni su Vlahovic: “Dusan di carattere e temperamento ne ha da vendere, sta trattando da inizio stagione ma avete visto che prestazioni fornisce. E’ un ragazzo molto più maturo dell’età che ha, sa l’importanza delle gare, quando si scende in campo bisogna pensare al bene superiore della squadra. Ognuno ha situazioni fuori dal campo che possono compromettere le prestazioni ma chi è bravo a isolarle poi ne trae i frutti. Io lo vedo sempre uguale e concentrato, è quello che deve essere lui per la Fiorentina fino a quando vestirà questa maglia. Interessa la serenità del ragazzo e la proprietà poi faccia i suoi interessi”.

Argomento obiettivi e parte sinistra della classifica: “L’obiettivo mio e di qualsiasi allenatore è lo stesso identico che ha la società dove lavora. Il presidente si è espresso, stare nella parte sinistra della classifica è un nostro obiettivo e poi nel momento in cui questa squadra continuerà a crescere e maturare, nulla le sarà vietato. E’ una squadra giovane, che ha entusiasmo e possiamo alimentarlo fuori dal centro sportivo, con i tifosi. Se iniziano a trascinarci, può venir fuori un qualcosa di importante, sempre tenendo i piedi saldi a terrà. In queste annate ho sempre iniziato senza obiettivi straordinari e poi ho ottenuto il massimo. La Fiorentina deve mettere in difficoltà tutte le avversarie e poi vedere dove arriva”.

Una battuta anche su Torreira e i suoi progressi: “Ha grande dinamismo e qualità, sa giocare in maniera rapida, con scelte spesso corrette. Sono contento di come si è inserito velocemente, non giocava da tanto tempo e infatti deve cercare di spingere forte durante la settimana per alzare la condizione. Sotto quel profilo deve migliorare tanto. Quello che è accaduto gli ultimi 10 minuti di Udine è dettato da ciò che stava imponendo la partita, ci serviva gente dinamica e forte nel duello. Per questo la scelta su Amrabat, che ha dato una mano per portare a casa il risultato”.