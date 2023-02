Italiano: “La vittoria di Braga ci può lasciare un segno, in coppa siamo diversi ma dobbiamo trovare la chiave anche in campionato”

Spazio per Vincenzo Italiano, che alla vigilia del match con l’Empoli ha parlato al media ufficiale viola:

“Sono convinto che sia stata una partita che ci può lasciare tanto nell’immediato. Dopo due giorni saremo di nuovo in campo e mi auguro che l’iniezione di fiducia ci dia slancio in campionato, per poterci esprimere come in coppa. Sono contento per la qualità che abbiamo messo in campo, per gli attaccanti e per l’atteggiamento che abbiamo avuto.

Jovic e Cabral? Abbiamo sempre cercato di stimolarli, metterli nelle condizioni di rendere come l’ultima gara. Spesso per imprecisione, per poca lucidità senza riuscirci. Giovedì siamo stati abilissimi a concretizzare, mi auguro sia quel qualcosa in più da poter far scattare qualcosa nella testa.

L’Empoli? Una partita difficile come tutte, però stavolta conoscendo le loro qualità, con giocatori che si conoscono, concentriamoci di più su quello che dovremo fare noi. Esaltando le nostre qualità possiamo mettere in difficoltà chiunque.

Come sta la squadra? Siamo abituati alle tre partite, abbiamo preparato la partita in un allenamento. Dobbiamo essere veloci nel saper gestire questi momenti, nel capire cosa fare in partita. Mi auguro di avere dalla nostra parte i nostri tifosi, dal 1′ al 90′. Tutti insieme dobbiamo cercare di risalire, in campionato qualcosa ci blocca e mi auguro che si possa trovare la chiave giusta”.