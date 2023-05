“Italiano l’allenatore più sorprendente, fa capire a tutti quanto sia importante la gavetta”

Ex calciatore di diverse squadre in Serie A, Ezio Rossi ha poi intrapreso una carriera da tecnico. E il collega che lo ha maggiormente sorpreso è proprio Vincenzo Italiano, da quasi due anni ormai alla guida della Fiorentina.

“Si è fatto la gavetta – spiega Rossi su Italiano a L’Arena di Verona – è partito dal basso, proprio come me. Sono uno dei figli di Fascetti. Ci siamo guadagnati tutto quello che abbiamo. Italiano è partito da lontano per prendersi la Serie A. E torno al concetto di “gavetta“: serve tantissimo”.