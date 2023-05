Italiano lancia l’avvertimento-campionato ma in tanti sono alla (possibile) ultima chiamata

Un po’ perché è il suo ruolo e compito, un po’ perché sicuramente ci crede davvero: ieri Vincenzo Italiano ha richiamato per l’ennesima volta all’ordine i suoi e l’ordine si chiama campionato. L’obiettivo rimodulato della società in questa fase conclusiva è piuttosto chiaro: ottavo posto, sperando che poi la giustizia (o la Uefa) escluda la Juve dalle coppe, aprendo uno slot in più in classifica. Per questo e anche per non peggiorare eccessivamente lo score dello scorso anno, la Fiorentina è chiamata a dare risposte in queste ultime quattro gare, tre delle quali scontri diretti per quella zona di classifica.

Per molti per altro, potrebbe essere una sorta di ultima chiamata per dare segnali concreti di vita: da Venuti che a fine stagione dovrebbe lasciare la Fiorentina a un Castrovilli sempre in bilico di impiego e di contratto, fino a Jovic, che era già nel mirino e che con la bravata social delle ultime ore non ha certo contribuito alla propria causa.