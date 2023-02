Italiano: “L’aria d’Europa ci fa bene, anche se avevamo complicato la situazione. Saponara? E’ rinato, è sempre più uomo-squadra”

A Sky arriva il commento da parte del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano:

“Le partite iniziano con una storia diversa e la storia ci stava dicendo che loro sui primi 2 tiri sono andati in vantaggio per 2-0, siamo stati bravi a fare subito il 2-1 e a rimontarla. Questo insegna che nulla mai è scontato, avevamo complicato un po’ la situazione però bravi i ragazzi a riprenderla. Il gol annullato a Cabral? Non ho capito sul gol, mi hanno fatto vedere che la palla aveva superato la linea, non riusciamo a capire perché non è stato convalidato. Arthur aveva fatto un gran movimento su un bel cross di Terzic, è l’aria di Europa che ci fa bene, si esprimono alla grande qui e troviamo la concretezza che ci manca.

Saponara? E’ un ragazzo intelligente, un calciatore che prima che coi piedi gioca con la testa, oggi serviva grande intelligenza per gestire il vantaggio dell’andata. Da quando ci siamo incontrati è rinato, sta diventando uomo squadra, quando va a parlare coi più giovani. Sono contento per lui perché sta iniziando a fare gol, se inizia a mettere dentro i palloni ci può dare una grossa mano”.