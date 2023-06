Italiano: “Le voci su di me non mi disturbano, ho la testa solo alle prossime due partite. Il West Ham arriva alla finale preparandola in santa pace, noi abbiamo anche il Sassuolo”

Parla Vincenzo Italiano alla vigilia della partita col Sassuolo ma anche in vista della finale di Conference League contro il West Ham: “Siamo concentrati anche sulla partita di domani, sono tre punti importanti che vogliamo aggiungere alla classifica contro una squadra importante come il Sassuolo. Non possiamo avere la testa solo al West Ham ma dobbiamo metterla anche sulla sfida di domani. Cercheremo di fare scelte per arrivare col minutaggio nel modo migliore possibile. Il West Ham invece è andato a preparare in santa pace la finale rispetto a noi ed ha questo vantaggio”.

“Il mio nome molto chiacchierato? Non mi interessa, l’unica concentrazione che ho è andare a giocare queste ultime due partite importanti per la squadra e la mia tifoseria. Non mi disturba niente, penso solo a ciò che dobbiamo andare a fare nelle prossime due gare. Chiaro che hanno due valori diversi ma vanno affrontate con la giusta attenzione”.

“Abbiamo approcciato e concluso bene la finale di Coppa Italia con l’Inter. Ci portiamo dietro tutti gli aspetti positivi che sono tanti, abbiamo messo in difficoltà una finalista di Champions e ciò vuol dire che abbiamo lavorato bene. Non li abbiamo subiti e abbiamo proposto ciò che ci ha permesso di ottenere due finali. Gli errori commessi dobbiamo cercare di limitarli, sia individuali che di reparto, quando accade qualcosa di negativo sono questi gli aspetti su cui lavorare. In una finale bisogna cercare di essere perfetti”.