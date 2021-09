Italiano, l’impatto positivo in viola e un modo di comunicare senza mezzi termini

L’impatto di Vincenzo Italiano alla Fiorentina è stato senz’altro positivo. I risultati per adesso hanno sorriso al tecnico ex Spezia, ma la cosa che più ha impressionato tutti è stato il suo modo di calarsi all’interno dello spogliatoio viola. Finalmente, dopo anni di mal di pancia, si respira un aria leggera, ricca di positività, e gran parte del merito è senz’altro dell’allenatore originario di Ribera.

Al di là dell’aspetto tecnico-tattico, che senza dubbio è più che rilevante, ha colpito molto il modo comunicativo con cui Italiano si interfaccia ai giornalisti e soprattutto ai suoi giocatori. Nelle parole di oggi, il tecnico gigliato non le ha mandate a dire ai suoi calciatori. Settimana scorsa aveva ‘tirato’ le orecchie’ ad Amrabat, spronandolo a far di più mettendosi a disposizione della squadra. Oggi, in toni sempre leggeri, è toccato a Castrovilli, chiamato dal mister a non accontentarsi. La chiarezza fa parte delle virtù del nuovo allenatore della Fiorentina, ma non per questo la sua squadra risulta poi un libro aperto a gli occhi degli altri.

Giustamente infatti, Italiano, in questi primi mesi sulle rive dell’Arno, non ha mai annunciato un titolare nelle sue conferenze stampa. Per di più oggi, non ha voluto svelare ai giornalisti nemmeno il nome del portiere che scenderà in campo domani. Nessun vantaggio a gli avversari, come è giusto che sia. Essere schietti si, ma verso l’interno, nei confronti della squadra e dei singoli. Per tutto ciò che sta fuori il mondo Fiorentina è bene che la squadra di Rocco Commisso rimanga una grossa incognita. Il beneficio del dubbio nel calcio si traduce in imprevedibilità, peculiarità che negli ultimi anni la Fiorentina aveva un po’ perso. Imprevedibile è infatti una squadra con tante opzioni, alternative valide che adesso la Viola può vantare, a partire appunto dal ruolo del portiere.