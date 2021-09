Italiano: “Mancano trentuno punti al primo obiettivo stagionale. Pulgar mi sta sorprendendo, ecco le condizioni degli acciaccati”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha toccato anche altri temi: “La società è contenta, il gruppo idem. Si preparano le partite con attenzione ed è bello vivere questi momenti: sarebbe da stupidi mollare e non continuare ad avere quest’entusiasmo. Dobbiamo essere felici per i complimenti, ma sono passate solo quattro giornate. Ho fatto una battuta a qualche giocatore dicendo che mancano solo trentuno punti a raggiungere il primo obiettivo (la salvezza, ndr). Pulgar? Mi sta sorprendendo: ha qualità, ma anche senso tattico e intelligenza. Ha un carattere un po’ chiuso, ma in campo si fa sentire: a Genova ha giocato lui perché lo ritenevo adatto alla partita. Ha fatto una buonissima prestazione, ma può fare ancora di più ed arrivare al tiro con maggior continuità. Deve guardare al futuro con entusiasmo, cercando di dimenticare le ultime stagioni”.

Continua così Italiano: “Il pubblico di Firenze può essere un valore aggiunto: mi auguro che domani siano in tanti e che assistano ad una buona partita. Ho capito che a Firenze basta sudare e onorare la maglia per farsi apprezzare: se si aggiungono punti e vittorie, a maggior ragione arrivano complimenti per tutti. Cosa manca dell’impronta di Italiano alla Fiorentina? In questi due mesi abbiamo lavorato su tutto, un allenatore deve essere veloce a mettere dentro il proprio pensiero. Mi piacerebbe vedere un po’ più di lucidità e concretezza negli ultimi venti metri. Siamo sulla strada giusta, ma questo sentiero non va mai abbandonato. Acciaccati? Castrovilli non sarà della partita, torna domani a Firenze: sembrava qualcosa di più serio, invece non è niente di grave. Nico ha avuto un problemino all’adduttore, lo valuteremo per domani. Benassi terzino? Venuti non è a disposizione, Odriozola in settimana aveva avuto un problemino ed è normale trovare l’alternativa. Per me in questo momento è Marco, applicato e concentrato come fatto negli ultimi minuti. La partita richiedeva un giocatore con più qualità, in altre partite magari si potranno fare altre scelte”.