Italiano: “Massima concentrazione: ogni minima distrazione può costarci il ritorno. La Fiorentina reagisce, ma non riusciamo a cambiare il risultato e questo non ci piace”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro lo Sporting Braga. Ecco cosa ha detto: “Domani c’è una partita lunga 180 minuti e anche oltre, somiglia tantissimo al play-off contro il Twente (con la differenza che stavolta l’andata è fuori). Abbiamo studiato l’avversario, sappiamo che ha grande valore. In campionato non stanno arrivando soddisfazioni, è vero, ma queste sono partite completamente diverse. Dobbiamo stare molto attenti e concentrati: ogni minima distrazione può costarci il ritorno“.

Sulla difficoltà di recuperare le situazioni di svantaggio: “Ne abbiamo parlato tantissimo, è un dato vero che non ci piace. Una squadra di grande valore si contraddistingue proprio da questa caratteristica… Non riusciamo a concretizzare quanto creiamo; di conseguenza, ciò non ci permette di ottenere i risultati sperati. C’è anche da dire che abbiamo la forza di reagire, ma non di cambiare il risultato. Domani l’imperativo è non uscire dalla partita”.