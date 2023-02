Italiano: “Mi auguro che Jovic si sia sbloccato. Ora mette più ritmo in campo nonostante non concretizziamo ancora tutto”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN poco prima dell’inizio della gara contro il Bologna: “A parte Sottil e Castrovilli che sono ancora indisponibili tutti stanno bene e possono andare in campo, difficile non far giocare alcuni. Dobbiamo stare tutti insieme concentrati, a breve inizierà un tour de force”.

E sull’attaccante viola Luka Jovic, tornato al gol in Coppa Italia contro il Torino, si esprime così:”Ritengo che abbia messo dentro quel ritmo in più che gli è servito per fare ottime prove in campo. Poi sta trovando continuità anche perché Cabral si è infortunato e non è ancora al 100%. Mi auguro si sia sbloccato e sia un valore aggiunto, nonostante ancora non riusciamo a concretizzare tutto”.