Italiano: “Mi fa arrabbiare questa sconfitta, dovremo scardinare la loro difesa al ritorno. Buonissima gara per noi, qualcosa dietro è normale concederlo…”

Il commento di un interdetto Vincenzo Italiano a Sky, dopo la sconfitta con il Basilea: “Mi fa arrabbiare questa sconfitta, andare lì e scardinare questo loro blocco basso non sarà semplice perché difenderanno questo vantaggio. Potevamo arrivarci con un altro risultato ma andremo là per ribaltarla, abbiamo fatto una buonissima gara, abbiamo concesso 3-4 situazioni e sono stati bravi. Se non gli fai tanti gol, loro non escono dalla partita ma cercheremo di andare lì per ribaltare tutto.

Che Fiorentina servirà? Serve una Fiorentina che scardini questa loro difesa bassissima, dobbiamo cercare di trovare qualche guizzo in più. Dopo il primo gol abbiamo creato tanti presupposti, un bel po’ di palle inattive da sfruttare ma in Europa non bisogna mai mollare. Il primo tempo l’hanno vinto loro ma abbiamo tutte le possibilità per far bene a Basilea.

Disattenzioni difensive? L’abbiamo avuta l’attenzione dietro, sul primo gol abbiamo subito una palla dentro su rinvio del portiere. Qualcosa bisogna concedere. Abbiamo fatto una buonissima gara, bravi loro a sfruttare queste nostre due mancanze. Andremo lì a ripetere quello che abbiamo già fatto. Non dobbiamo concedere queste ripartenze, per me potremo metterli in difficoltà”.