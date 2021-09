Italiano: “Mi piace tantissimo l’approccio che abbiamo alle gare ma ci abbattiamo troppo ai gol subiti. Senza il rosso di Gonzalez avremmo provato l’assalto”

Torna in sala stampa il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano che parla alla vigilia del match con l’Udinese: “Un aspetto su cui la Fiorentina deve migliorare molto velocemente è proprio questo (la scelta sull’ultimo passaggio ndr) perché non si possono avere 4-5 potenziali palle-gol e non concretizzarle. Indirizzare le partite deve essere un nostro obiettivo. L’approccio alle gare in questo momento è dei migliori, creare tanto è un nostro obiettivo però va concretizzato, questo permette di ambire e pensare in maniera diversa. Due giorni prima dell’Inter, siamo stati bravi a venire fuori nel secondo tempo, in quella gara mi era piaciuto tantissimo quel modo di condurre la partita. Se devo tirare un po’ le orecchie alla squadra, è per il fatto che quando subiamo gol accusiamo il colpo, vedi Roma e Inter, non celo possiamo permettere. Alla quinta giornata una squadra non può abbattersi, deve prendere il pallone e continuare a fare quello che sta facendo. Per 75 minuti ho visto una squadra all’altezza dell’Inter, a tratti superiore, però davanti avevamo i campioni d’Italia, che ti castigano al primo errore. Dobbiamo migliorare, ogni volta che concediamo è un’occasione o un gol e questo non va bene. Su questo dobbiamo concentrarci in modo maniacale”.

Una battuta sui tanti falli subiti dai suoi: “Non penso che siano chirurgici ma vuol dire che abbiamo la palla noi per tanto tempo, siamo noi determinanti e il fatto che questi giocatori vengano falcidiati da falli tattici, a volte brutti, è un dato che un po’ mi piace. Nico non deve reagire così, lo sa, se ne è reso conto, non si può mettere in difficoltà la squadra perché nell’ultimo quarto d’ora un assalto lo avremmo imbastito. La strada però è quella giusta, la mentalità che cerchiamo di avere permette di uscire dal campo e dirsi che avremmo potuto vincerla, alla quinta giornata è già un obiettivo importante”.