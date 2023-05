Italiano: “Mi tengo stretto il carattere dei miei ragazzi e la tripla rimonta contro la Salernitana. Manca poco alla fine della stagione e abbiamo ancora tantissimo in ballo”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato a DAZN il pareggio per 3-3 ottenuto in casa della Salernitana: “Un bel punto per quanto mi riguarda, quando eravamo sotto abbiamo avuto il carattere per riprendere una Salernitana che è un’ottima squadra. Abbiamo voluto non perdere, anche se ci sono stati tanti errori da parte nostra. Manca troppo poco alla fine di questa stagione e noi abbiamo ancora in ballo tantissimo. Prendiamo di positivo quello che abbiamo fatto, ovvero rimontare tre volte. Ci è mancato di andare in vantaggio. Dobbiamo però tenerci stretto questo carattere che è emerso nelle ultime giornate e che ci servirà da qui alla fine. Dobbiamo correggere gli errori e fare valutazioni corrette”.

E aggiunge: “Arriviamo a queste partite facendo paura a tutti. Ma mi prendo questa rimonta, questo carattere e il fatto che facciamo gol con tanti giocatori diversi. Abbiamo delle competizioni in ballo e dobbiamo arrivarci con fiducia. Sono contento se i nostri attaccanti ci arrivano in condizione. I gol che abbiamo preso oggi basta poco per evitarli, e anche i ragazzi lo sanno”.

E conclude: “Abbiamo lasciato tanti punti nella prima parte del campionato per demerito nostro, è un peccato ma la realtà è questa. Stiamo andando forte nelle altre competizioni, ci teniamo stretto anche questo”.