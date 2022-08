Italiano: “Missione compiuta, anche con follia perché non possiamo sbagliare quei gol. Le parole a Jovic? Se Terracciano non fa quella parata andiamo ai supplementari e in inferiorità numerica”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, commenta su Sky, il passaggio alla fase a gironi di Conference League della propria squadra: “Missione compiuta anche se con un po’ di sofferenza e follia perché non possiamo sbagliare quei gol. Il sorteggio non ci ha dato un avversario semplici ma regaliamo questa qualificazione ai nostri tifosi”.

E poi: “Venire qui con un gol di vantaggio e provare a gestire era da folli. La nostra qualificazione è meritata. Abbiamo giocato in una bolgia e non aver subito gol qui è stato importante”.

Sulla ‘reprimenda’ a Jovic (con abbraccio) a partita terminata, ha detto: “Se Terracciano non fa quella parata andiamo ai supplementari e in inferiorità numerica. Ci sarebbe da dire qualcosina anche a Igor. Dobbiamo concretizzare quello che creiamo e lì dobbiamo migliorare. Queste partite che andremo a giocare, e saranno tante, le gestiremo facendo più rotazioni possibile. Milenkovic ha giocato sempre perché riesce a recuperare in fretta, Maleh perché me lo sono ritrovato fresco. Ma sto cercando di mettere minuti nelle gambe a tutti e perché è bello coinvolgere tutto il gruppo. Terracciano e Gollini? Ci può stare che uno giochi in campionato e l’altro nelle coppe”.

E infine: “Jovic va recuperato sotto tutti gli aspetti, ma ho giocatori di gran livello, gente di qualità e che quando viene chiamato in causa dà tutto. Cercheremo di alimentare questo modo di gestire la rosa”.