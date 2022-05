Italiano: “Mourinho è un vincente, ci ha fatto tanti complimenti. Gonzalez vittima del calo della squadra ma tornerà ad alti livelli”

In conclusione di conferenza stampa, Vincenzo Italiano, tecnico viola, ha parlato anche di Josè Mourinho, il suo prossimo avversario: “E’ un vincente. Quello che ha fatto nella sua carriera è grandioso, continua ancora in piazze non facili a dimostrare, ha portato la Roma in una finale per cui lo definisco un grande, un vincente. L’ho ringraziato per le belle parole all’andata, lo saluterò volentieri e gli faccio un grande in bocca al lupo per la finale di Conference.

Cosa penso umanamente di Vlahovic? Sarà dispiaciuto di non essere più il capocannoniere, poi è un attaccante e vive per il gol, è normale che stia male quando non segna. Poi per il resto, rimane per me un grande campione, un calciatori di altissimo livello. Come si è appannata un po’ la Fiorentina, può capitare anche ai grandi calciatori.

Come l’ha presa Venuti? Mi dispiace, perché noi diamo sempre l’anima, siamo i primi ad essere dispiaciuti se le vittorie non arrivano e ci fa malissimo essere insultati. Con questi social è uno schifo, siamo tutti vicini a Lollo, non abbiamo neanche toccato l’argomento perché quando si entra in campo siamo un gruppo unico, unito, è venuto a lavorare con la stessa energia ed entusiasmo. Queste cose non stanno né in cielo, né in terra.

Il calo di Gonzalez? L’appannamento che abbiamo avuto in generale ha colpito tutti, è un momento negativo per il gruppo ed è venuta a mancare la compattezza dietro, la costruzione del gioco efficace, la concretezza davanti. Nico ha le qualità per poter determinare per cui ci si aspetta tanto, guadagna punizione, prende falli al limite, provoca cartellini. Quando riusciremo a riprenderci sono convinto che anche le prestazioni dei singoli si eleveranno”.