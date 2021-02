Italiano: “Nel primo tempo abbiamo fatto la partita: l’unico errore è stato non aver segnato. Mancata la reazione dopo il primo gol”

Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Potevamo fare di più nel primo tempo, in cui abbiamo fatto noi la partita. Poi nella ripresa abbiamo subito gol e non siamo riusciti a reagire. Quando queste partite si complicano, è dura rimetterle in piede. Lo Spezia ha fatto quel che doveva fare, tenendo in mano la partita. Dispiace interrompere la striscia positiva, ma ripartiremo. Non siamo stati pungenti come in altre occasioni, se queste squadre le metti in difficoltà fanno fatica poi a trovare gol. Oggi abbiamo approcciato la partita alla grande, mettendo sotto la Fiorentina: l’unico errore è stato quello di non fare gol. Lo Spezia che viene qua e comanda la partita penso che sia un merito”.