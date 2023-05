Italiano nella lista del Napoli assieme a Conceicao e Thiago Motta. De Laurentiis: “Vogliamo dare continuità al 4-3-3, monitoriamo dieci tecnici. Luis Enrique? Penso che…”

L’addio di Luciano Spalletti è ormai certo come annunciato dallo stesso allenatore e dal presidente De Laurentiis. Il Napoli, quindi, si sta guardando attorno per capire chi possa prendere il posto del tecnico toscano. Coinceiao, infatti, è un obiettivo serio per la panchina ed è il nome preferito all’estero, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio.

In Italia, poi, ci sono il mister della Fiorentina Italiano e Thiago Motta in lista. De Laurentiis, inoltre, in un’intervista alla Rai, ha parlato delle varie possibilità e di Luis Enrique: “Abbiamo il 433 come modulo a cui dare continuità e giocatori straordinari che vogliamo tenere. Abbiamo una decina di allenatori monitorati, stiamo vedendo chi è quello giusto per proseguire il ciclo aperto. Abbiamo sbagliato rare volte. La nostra dea bendata deve assisterci in Europa, è lì che vogliamo batterci. Luis Enrique grande allenatore, ma penso abbia in mente la Premier, che è più attraente del nostro campionato“.