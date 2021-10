Italiano: “Nessun problema con Vlahovic, avete visto come si impegna. Non c’è incantesimo da rompere, cosa accade all’esterno non ci interessa”

Vigilia di un match molto importante e finalmente di alta classifica, come quello con il Napoli e il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, parla così: “Di Vlahovic ne abbiamo già parlato, è una sua questione personale e penso che siano cose risapute. Il ragazzo va in campo, avete visto come si impegna per cui personalmente posso dire poco. La settimana è stata come le altre, non recuperiamo Castrovilli, tutti gli altri stanno bene, c’è solo Saponara che ha lavorato a parte per un’infiammazione al collaterale però vediamo se riusciamo a recuperarlo, per il resto tutti a disposizione. Stiamo lavorando bene, sappiamo l’importanza della partita, la grande difficoltà che ci aspetta perché giochiamo contro la prima in classifica e la più in forma. Speriamo di fare le cose perbene”.

Una battuta anche sulle fase offensive e i due bomber: “Abbiamo pensato di togliere profondità a Osimhen però in quel caso le difficoltà le avremmo con Insigne, Politano e Lozano, che arriverebbero al limite dell’area nostra. Una squadra deve conoscere i limiti e i punti di forza degli avversari, negli spazi Osimhen è tra i più forti e hanno tanta fantasia, i pericoli arrivano da tutte le parti. Hanno terzini che arrivano sul fondo, centrali che impostano bene, per cui bisogna essere perfetti e concentrati per 90 minuti. La Fiorentina deve stare attenta ed equilibrata, poi in campo ci saranno tante individualità ma la sfida è tra Fiorentina e Napoli. Per noi è una grande soddisfazione giocarsela da quinti ma qualunque risultato non sarà decisivo sulla stagione”.

Tema anche ambientale, sul bel momento: “Bisogna cercare di pensare solo a situazioni dove non siamo perfetti, dobbiamo correggere alcuni aspetti, leggere momenti della gara in modo diverso. Dopo così poche settimane non si può essere perfetti, siamo contenti in termini di punti e prestazioni e sono convinto che ci sono margini enormi per migliorarle. Non c’è incantesimo da rompere, dobbiamo lavorare come stiamo facendo, mantenendo questa armonia e unione di intenti, qualsiasi cosa accade all’esterno a noi non ci deve interessare”.